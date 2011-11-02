〔路透调查〕上周美国原油库存料上升,因进口增多

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月1日电---路透调查周二显示,美国上周商业原油库存连续第二周增加,因进口继续回升.
路透访问的12位分析师平均预计,10月28日止当周原油库存增加110万桶.此前美国能源资料协会(EIA)公布,10月21日当周美国原油库存增加474万桶,因进口攀升.
"原油库存料增加,因进口依然强劲,日均接近950万桶."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说道.
分析师估计,库欣库存再次上升,因中西部炼厂活动最近放缓,且预计进口增多.
EIA数据显示,10月21日止当周,原油日均进口量增加145万桶,至934万桶.
贸易咨询公司Cameron Hanover总裁Peter Beutel指出,过去五年中有三年同时期原油库存上升.
分析师预计,10月28日止当周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存下滑150万桶,因需求进一步升温,出口活跃及进口下降.
前一周的馏分油库存减少428万桶至1.4546亿桶.
上周汽油库存料下降60万桶,前一周下降135万桶至2.0492亿桶.
12位分析师中有九位预计上周汽油库存下滑.
美国石油协会周二晚间公布石油库存报告,称原油库存上周减少15.6万桶,馏分油和汽油库存分别减少340万和110万桶,产能利用率上升0.4个百分点.
EIA将于周三1430GMT公布报告.
路透调查显示,炼厂产能利用率料上升0.1个百分点.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。