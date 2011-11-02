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商品期货 | 2011年 11月 2日 星期三 13:59 BJT

〔路透调查〕上周美国原油库存料上升,因进口增多

路透11月1日电---路透调查周二显示,美国上周商业原油库存连续第二周增加,因进口继续回升.

路透访问的12位分析师平均预计,10月28日止当周原油库存增加110万桶.此前美国能源资料协会(EIA)公布,10月21日当周美国原油库存增加474万桶,因进口攀升.

"原油库存料增加,因进口依然强劲,日均接近950万桶."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说道.

分析师估计,库欣库存再次上升,因中西部炼厂活动最近放缓,且预计进口增多.

EIA数据显示,10月21日止当周,原油日均进口量增加145万桶,至934万桶.

贸易咨询公司Cameron Hanover总裁Peter Beutel指出,过去五年中有三年同时期原油库存上升.

分析师预计,10月28日止当周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存下滑150万桶,因需求进一步升温,出口活跃及进口下降.

前一周的馏分油库存减少428万桶至1.4546亿桶.

上周汽油库存料下降60万桶,前一周下降135万桶至2.0492亿桶.

12位分析师中有九位预计上周汽油库存下滑.

美国石油协会周二晚间公布石油库存报告,称原油库存上周减少15.6万桶,馏分油和汽油库存分别减少340万和110万桶,产能利用率上升0.4个百分点.

EIA将于周三1430GMT公布报告.

路透调查显示,炼厂产能利用率料上升0.1个百分点.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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