经济政治领域男女仍不平等--世界经济论坛报告

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译)
路透纽约11月1日电---世界经济论坛周二发布的报告称，全球女性与男性在健康和教育方面旗鼓相当，但在经济和政治参与以及机会方面，女性仍相对落後。
这份《全球性别差异报告》指出，男女在健康和教育方面的差距已大体消除，但经济和政治参与方面的差异仍明显存在。
世界经济论坛高级主管扎西迪（Saadia Zahidi）说：“虽然女性在健康和教育方面开始向男性看齐，但进入经济和决策阶层的女性数量还是比不上男性。”
135个国家中排名最前的是冰岛，而後依次是挪威、芬兰、瑞典和爱尔兰。排名最末的是沙特、马里、巴基斯坦、乍得和也门。
报告称：“虽然许多发达国家成功消除了教育方面的男女差距，但很少有国家能实现这方面投资的回报最大化。北欧国家在这方面堪称楷模。”
“整体上，在这些国家（北欧），为人父母者可以兼顾工作和家庭。”报告并发现，这些政策还推升了出生率。
报告中提到的北欧国家成功作法包括强制性父亲产假、优惠的育儿假待遇、税收激励以及产後重回职场项目等。
报告发现，在中国近四分之三的女性身在职场，但男性薪资增长更快。
报告指出，在日本，接受高等教育的人中，女性占了近一半，但高层领导职位中女性仅占9%，这表明对女性人才未有效利用。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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