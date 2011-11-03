〔中国数据〕10月汇丰服务业PMI创四个月新高至54.1,新业务加速增长

路透北京11月3日电---英国市场调研公司Markit周四公布数据称,10月中国服务业经营活动指数创四个月新高至54.1,显示中国服务业的经营活动有实质增长.但当月指数值仍低于长期平均数57.0.

Markit发布的新闻稿并称,10月经季节性调整的新业务指数创四个月新高,新订单已连续两月加速增长,中国服务业的经营活动进一步扩张.不过,相比历史数据,业界的经营信心仍然偏弱.

数据显示,月内用工数量保持增长,而未完成业务量继续轻微下降.价格方面,平均投入成本明显上扬,但囿于竞争压力,服务业企业仅能小幅加价.

对于未来经营活动的前景,中国服务业界保持乐观.样本显示,企业预期未来一年新业务有望加速增长.还有样本提到新产品开发和经济前景好转等支撑信心的因素.

对于未来12个月的经营前景,中国服务业界持乐观看法的原因是经济前景向好,以及新业务有望加速增长.不过,相比调查历史数据,当月乐观度偏低.据租赁与商务活动业的企业反映,房地产调控政策对业界的经营信心有所影响.

分项数据看,10月份平均投入成本明显增加,增幅为四个月以来最大,并且高于长期平均值.过去两年以来成本负担一直处于上升状态.调查显示,投入成本增加的原因是劳动力相关成本上升,以及采购价格上涨.虽然平均成本增加,但囿于竞争激烈,服务业的收费价格仅略有提高.

新闻稿显示,虽然新接业务有实质增长,中国服务业的积压工作在10月份仍继续减少,说明业内产能仍有馀裕.经季节性调整的未完成业务指数连续18个月低于50.0临界值,显示积压工作量持续下降.

而经季节性调整的就业指数与上月数值持平,说明在最近调查期间,中国服务业的用工数量温和上升.10月中国服务业的收费价格继续上升,加价的企业普遍表示原因是为了弥补投入成本的上涨.

汇丰(HSBC)此前发布的中国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至51.0,为7月以来首次回到荣枯分水岭上方,并创五个月最大增速.这表明制造业明显改观,为中国经济"软着陆"再添助力,并给宏观政策赢得更多松绑空间.[ID:nCN1186532]

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI则结束连续两月上升态势回落,逊于多数分析师预期,反映出四季度经济增速仍有继续下调的可能.[ID:nCN1188606](完)