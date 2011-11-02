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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 14:11 BJT

〔日股业绩〕马自达集团上半财年转为营业亏损216.4亿日圆

路透11月2日电---马自达(7261.T):

* 六个月集团营业亏损216.4亿日圆,上年同期为盈利121.8亿日圆

* 六个月集团经常性亏损306.1亿日圆,上年同期为盈利208.1亿日圆

* 六个月集团净亏损398.8亿日圆,上年同期为盈利55.2亿日圆

* 预计2011/12年集团经常性亏损20亿日圆

* 预计2011/12年集团净亏损190亿日圆 (完)

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