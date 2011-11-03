〔新闻稿〕汇丰中国10月服务业PMI升至54.1,创四个月新高

(以下为汇丰发布的中国10月服务业采购经理人指数(PMI)报告全文)

主要调查结果：

新业务增长更加强劲，支撑经营活动扩张。

收费价格小幅上扬。

经营信心仍相对偏弱。

10月份的PMI 调查显示，随着新订单连续两月加速增长，中国服务业的经营活动进一步扩张。不过，相比历史数据，业界的经营信心仍然偏弱。数据显示，月内用工数量保持增长，而未完成业务量继续轻微下降。价格方面，平均投入成本明显上扬，但囿于竞争压力，服务业企业仅能小幅加价。

10月份，经季节性调整的经营活动指数从53.0升至54.1，创4个月新高，显示中国服务业的经营活动有实质增长。该项指数旨在衡量受访企业经营活动的实际环比变化。本月指数值仍低于长期平均数（57.0）。

调查显示，经营活动的扩张，反映新业务进一步增长，後者的增速为6月份以来最大。新业务增长的原因与促销活动的成功有关。还有样本提到新产品开发等因素。

截至10月份，中国服务业的用工数量已连续33个月保持增长。不过，10月份增速轻微，低于长期平均值。调查样本显示，就业增长的原因是新接业务增加，企业需要扩充产能。报告用工数量下降的企业则表示原因与员工辞职有关，另有部分原因是企业重组。

10月份，中国服务业的积压工作继续减少，但降幅仅算轻微，为4月份以来最小。目前，积压工作已连续18个月趋降，说明虽然新业务进一步增长，业内产能仍有馀裕。

10月份，平均投入成本明显增加，增幅为4个月以来最大，并且高于长期平均值。过去两年以来，成本负担一直处于上升状态。调查显示，投入成本增加的原因是劳动力相关成本上升，以及采购价格上涨。虽然平均成本增加，但囿于竞争激烈，服务业的收费价格仅略有提高。

对于未来12个月的经营前景，中国服务业界持乐观看法，原因是经济前景向好，以及新业务有望加速增长。不过，相比调查历史数据，本月乐观度偏低。据租赁与商务活动业的企业反映，房地产调控政策对业界的经营信心有所影响。

经营活动指数

10月份，中国服务业的经营活动继续扩张，报告环比增长的调查样本约占19%，高于9月份的14%和8月份的11%（经季节性调整的经营活动指数在8月份曾创下调查历史最低值）。因此，10月份的增速居4个月以来之首。调查样本普遍显示，经营活动的扩张与新业务增长有关。

新业务指数

10月份，中国服务业的新接业务量继续增长，经季节性调整的新业务指数创4个月新高。不过，相比历史数据，新订单的增速仍然偏低。约16%的调查样本显示新业务量环比上升，主要原因是促销成功。还有一些样本提到新产品开发等因素。(完)