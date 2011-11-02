〔韩国股市〕收低0.6%,汽车类股和核能类股的涨势助力削减跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月2日电---韩国股市周三收低0.6%,受对希腊的忧虑重燃冲击,但现代汽车(005380.KS)等汽车类股和KEPCO Engineering & Construction
(052690.KS)等核能相关类股录得稳固涨势,帮助削减跌幅.
综合股价指数.KS11收低0.6%,报1,898.01点.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。