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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 14:16 BJT

〔韩国股市〕收低0.6%,汽车类股和核能类股的涨势助力削减跌幅

路透首尔11月2日电---韩国股市周三收低0.6%,受对希腊的忧虑重燃冲击,但现代汽车(005380.KS)等汽车类股和KEPCO Engineering & Construction

(052690.KS)等核能相关类股录得稳固涨势,帮助削减跌幅.

综合股价指数.KS11收低0.6%,报1,898.01点.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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