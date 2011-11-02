〔路透基点〕台湾顺德工业20亿台币五年期融资案展开筹组--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,瑞穗实业银行已展开筹组台湾顺德工业股份有限公司(2351.TW)20亿台币五年期融资案.
该融资案由顺德工业董事长提供担保,包括10亿台币定期贷款A部分,用于再融资;以及10亿台币循环贷款B部分,用作运营资本.
贷款利率为较次级市场商业票据利率加码62基点,税前利率保底设定为1.5%.
银行受邀按三个层次参与融资案.承贷3亿台币及以上的银行获受托主办行和额度分配行(账簿管理人)头衔,以及最高先付费用20基点.
贷款A部分在两年宽限期後,分七个半年等额偿付,平均期限为3.5年.
贷款B部分从第36个月起开始分五个半年等额缩减.
回复截止日期为11月25日.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。