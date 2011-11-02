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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 15:13 BJT

〔路透基点〕台湾顺德工业20亿台币五年期融资案展开筹组--RLPC

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,瑞穗实业银行已展开筹组台湾顺德工业股份有限公司(2351.TW)20亿台币五年期融资案.

该融资案由顺德工业董事长提供担保,包括10亿台币定期贷款A部分,用于再融资;以及10亿台币循环贷款B部分,用作运营资本.

贷款利率为较次级市场商业票据利率加码62基点,税前利率保底设定为1.5%.

银行受邀按三个层次参与融资案.承贷3亿台币及以上的银行获受托主办行和额度分配行(账簿管理人)头衔,以及最高先付费用20基点.

贷款A部分在两年宽限期後,分七个半年等额偿付,平均期限为3.5年.

贷款B部分从第36个月起开始分五个半年等额缩减.

回复截止日期为11月25日.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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