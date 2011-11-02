〔投行观点〕中国经济不会出现硬着陆,今年料增长9.2%--美银美林

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月2日电---投资银行--美银美林新兴亚洲经济部主管TJ Bond周三表示,中国经济不会出现"硬着陆",预计今年中国经济增速达9.2%,明年这一增长率或为8.6%.
TJ Bond在美银美林全球宏观经济前景记者会上并预计,明年人民币将维持升值步伐,并接近公允值.
对于拉动经济的三驾马车的前景,他分析认为,"中国的消费发展的非常好,投资也不会大幅度下滑,但是中国出口可能发生波动."
数据显示,今年第三季度,中国国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为2009年第二季以来最慢步伐.而前三季度,GDP同比增幅为9.4%,社会消费品零售总额同比增长17.0%,出口同比增长22.7%.
中国境内人民币兑美元CNY=CFXS今年以来累计升值3.7%,去年全年则升值3.6%.路透最新调查显示,人民币兑美元CNY=未来一年仍处于升值通道,但升值预期有所减弱.预计到2012年9月末将升值约4%至6.11.而中美汇率争端发展可能对升值步伐带来短期扰动.[ID:nCN1143360](完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。