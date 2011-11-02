〔投行观点〕中国经济不会出现硬着陆,今年料增长9.2%--美银美林

路透北京11月2日电---投资银行--美银美林新兴亚洲经济部主管TJ Bond周三表示,中国经济不会出现"硬着陆",预计今年中国经济增速达9.2%,明年这一增长率或为8.6%.

TJ Bond在美银美林全球宏观经济前景记者会上并预计,明年人民币将维持升值步伐,并接近公允值.

对于拉动经济的三驾马车的前景,他分析认为,"中国的消费发展的非常好,投资也不会大幅度下滑,但是中国出口可能发生波动."

数据显示,今年第三季度,中国国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为2009年第二季以来最慢步伐.而前三季度,GDP同比增幅为9.4%,社会消费品零售总额同比增长17.0%,出口同比增长22.7%.

中国境内人民币兑美元CNY=CFXS今年以来累计升值3.7%,去年全年则升值3.6%.路透最新调查显示,人民币兑美元CNY=未来一年仍处于升值通道,但升值预期有所减弱.预计到2012年9月末将升值约4%至6.11.而中美汇率争端发展可能对升值步伐带来短期扰动.[ID:nCN1143360](完)