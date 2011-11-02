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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 14:41 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元受空头回补提振上扬,但前景黯淡

* 希腊不确定性威胁欧元区债务协议

* 欧元支撑位暂时料在1.3565美元

* 欧元兑美元一个月隐含波动率触及一个月高位

* 聚焦美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,也关注G20峰会,欧洲央行会议和美国就业数据

路透东京11月2日电---欧元周三微升,脱离上日触及的三周低位,因投资者在5月以来最大双日跌幅後空头回补,但对希腊公投的忧虑情绪料将限制欧元的进一步涨幅.

欧元兑美元EUR=升0.1%,报1.3715美元,但远离上周四所及七周高位1.4248美元.欧元兑美元触及日高1.3732,据称在1.3720-40之间的一些止损点被触发.

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