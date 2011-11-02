〔东京汇市〕欧元兑美元受空头回补提振上扬,但前景黯淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 希腊不确定性威胁欧元区债务协议
* 欧元支撑位暂时料在1.3565美元
* 欧元兑美元一个月隐含波动率触及一个月高位
* 聚焦美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,也关注G20峰会,欧洲央行会议和美国就业数据
路透东京11月2日电---欧元周三微升,脱离上日触及的三周低位,因投资者在5月以来最大双日跌幅後空头回补,但对希腊公投的忧虑情绪料将限制欧元的进一步涨幅.
欧元兑美元EUR=升0.1%,报1.3715美元,但远离上周四所及七周高位1.4248美元.欧元兑美元触及日高1.3732,据称在1.3720-40之间的一些止损点被触发.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。