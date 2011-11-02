〔中国股市〕沪综指收升1.4%至近一个半月新高,受信贷宽松预期激励

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月2日电---中国股市沪综指周三先抑後扬,震荡收高1.4%,受国内政策面宽松预期升温激励,投资者情绪回稳,大盘冲抵了隔夜海外股市大跌的负面影响.分析人士认为,短线股指走势继续向好.
沪综指.SSEC收报2,504.108点,涨34.089点或1.38%,创近一个半月收盘新高,此前收盘高点为9月21日的2,512.963.早盘该股指则一度跌至2,433.715点.
华西证券分析师曹雪峰表示,受希腊要求公投消息影响,全球股市表现疲弱,不过在传媒软件等板块领涨带动下,A股午盘扭转跌势.
"反弹能够延续下去,年内A股市场有到2,700点的可能性,因宏观政策可能有微调,且市场投资情绪回升."他称.
中国证券报援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右.意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松. [ID:nCN1191356]
美国股市周二重挫,希腊意外要求就欧盟救助计划举行全民公投,令投资者措手不及,市场质疑近期股市涨势能否持续.[.NCN]同日欧洲股市暴跌,回吐10月录得的多数涨幅,且录得逾一个月来最大单日跌幅.[.EUCN]
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,755.6点,涨2.34%,成交量为272,955手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。