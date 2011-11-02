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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 15:08 BJT

〔澳洲股市〕受欧债疑虑打击收低1.1%,OneSteel因获利预警暴跌

路透墨尔本11月2日电---澳洲股市周三收低1.1%至近两周低点,因希腊对欧洲债务援助计划的全民公投决定带来新的不确定性,市场担心希腊选民投票否决.

几无可提振市场行情的正面消息,澳洲9月建筑许可减少13.6%,远逊预期.另外钢铁与铁矿石生产商OneSteel OST.AX警告称,公司上半年获利将骤减.该股收盘暴跌18%收在11年低点.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌48.3点收在4,184.6点,本周跌幅达到3.9%.(完)

--编译 隋芬;审校 侯向明

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