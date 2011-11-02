〔澳洲股市〕受欧债疑虑打击收低1.1%,OneSteel因获利预警暴跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本11月2日电---澳洲股市周三收低1.1%至近两周低点,因希腊对欧洲债务援助计划的全民公投决定带来新的不确定性,市场担心希腊选民投票否决.
几无可提振市场行情的正面消息,澳洲9月建筑许可减少13.6%,远逊预期.另外钢铁与铁矿石生产商OneSteel OST.AX警告称,公司上半年获利将骤减.该股收盘暴跌18%收在11年低点.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌48.3点收在4,184.6点,本周跌幅达到3.9%.(完)
--编译 隋芬;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。