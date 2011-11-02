〔欧洲政经〕希腊可能提前在12月就援助协议举行全民公投--官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅典11月2日电---希腊内政部长周三表示,希腊计划对最新援助协议进行的全民公投可能提前约一个月在12月进行.
"全民公投有可能(比1月)提早至12月,"希腊内政部长Haris Kastanidis在电视节目中表示.
Kastanidis称,如果希腊和国际夥伴能比计划更早地确定援助协议细节,就可以提前举行全民公投.他在本周早前曾说过,全民公投最有可能在1月举行.但希腊政府发言人Ilias Mosialos周三早前表示,公投将尽可能早地举行,不过他没有做详细说明.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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