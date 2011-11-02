〔全球金市〕金价持坚,希腊债务忧虑重燃导致市场再度寻求避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月2日电---金价周三持坚,由于希腊政府意外号召就欧洲债务援助计划进行全民公投,导致债务危机忧虑重燃,市场因而再度寻求避险而买入黄金.
希腊政府一位发言人称,希腊内阁周三早上决定支持总理帕潘德里欧就欧盟救助计划举行公民投票的建议.[ID:nCN1191474]
美国期金GCcv1盘中一度上涨1%至每盎司1,729.4美元,而後在0640GMT时小幅回落至1,725.20美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。