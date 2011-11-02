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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 15:18 BJT

〔全球金市〕金价持坚,希腊债务忧虑重燃导致市场再度寻求避险

路透新加坡11月2日电---金价周三持坚,由于希腊政府意外号召就欧洲债务援助计划进行全民公投,导致债务危机忧虑重燃,市场因而再度寻求避险而买入黄金.

希腊政府一位发言人称,希腊内阁周三早上决定支持总理帕潘德里欧就欧盟救助计划举行公民投票的建议.[ID:nCN1191474]

美国期金GCcv1盘中一度上涨1%至每盎司1,729.4美元,而後在0640GMT时小幅回落至1,725.20美元.

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