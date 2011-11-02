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债券 | 2011年 11月 2日 星期三 15:33 BJT

〔欧元债市〕德债上日涨多後下滑,关注德法希紧急会议及德债标售

路透伦敦11月2日电---德国公债期货周三开盘下滑,投资者对上日劲升接近3大点的涨势了结获利,稍晚将有法国、德国和希腊紧急会议,及德国标售公债.

法国和德国领导人将试图促使希腊迅速实施救援协议,此前希腊政府周二宣布将对新救援计划进行公投,在全球金融市场掀起波澜.

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