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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 15:42 BJT

〔亚洲橡胶〕中国橡胶买家希望与泰国卖家重谈合约--交易员

路透新加坡11月2日电---多位交易员周三称,中国橡胶买家希望与泰国卖家商议新合约,此前轮胎级胶价跌破每公斤4美元,引发了中国买家可能掀起新一轮违约的担忧.

中国买家在2008年底曾冲击过市场,当时由于全球经济下滑打击欧洲、北美和日本汽车厂商的需求,导致橡胶价格较高点重挫逾50%,中国买家因而拒绝为船货付款.(完)

--编译 吴云凌;审校 张明钧

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