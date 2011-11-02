〔亚洲橡胶〕中国橡胶买家希望与泰国卖家重谈合约--交易员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月2日电---多位交易员周三称,中国橡胶买家希望与泰国卖家商议新合约,此前轮胎级胶价跌破每公斤4美元,引发了中国买家可能掀起新一轮违约的担忧.
中国买家在2008年底曾冲击过市场,当时由于全球经济下滑打击欧洲、北美和日本汽车厂商的需求,导致橡胶价格较高点重挫逾50%,中国买家因而拒绝为船货付款.(完)
--编译 吴云凌;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。