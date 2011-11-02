〔中国票据市场〕转贴利率续下探,信贷或放松为机构提供更多额度空间

路透北京11月2日电---中国票据市场转贴利率周三续下探.市场人士表示,前期票据资产到期和信贷或在放松,为机构提供了更多的额度空间;票据供不应求,致转帖利率连连下行.

"(转帖利率)在降.收票的太多,从大行到小行都在收票;出票的机构也有,但不多,明显是买方大于卖方,"上海一大型银行交易员称,"额度问题,一方面到期量比较大;另一方面,有些行应该是有放宽额度的."

中国证券报援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右.意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松. [ID:nCN1191356]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.9816/9.4156 10.5648/9.9302 11.5700/10.7700

上日 9.9864/9.4111 10.5696/9.9302 11.5800/10.7800

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变动 -0.48bp/+0.45bp -0.48bp/0bp -1.00bp/-1.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价小跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3313%,较上日6.3417%小跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2996/3.2236 3.3385/3.2755

上日 3.3039/3.2279 3.3567/3.2937

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)