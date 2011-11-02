〔中国债市〕短端引领人民币利率互换续跌,受资金宽松支撑

路透上海11月2日电---中国人民币利率互换(IRS)周三延续跌势,因受市场流动性持续宽松支撑.其中一至两年左右短期品种降约6-9个基点(bp),跌幅领先.

银行间市场周三回购利率CNREPO=CFXS继续下探,其中七天期品种CN7DRP=CFXS加权利率跌近70个基点(bp)至3.71%附近.[CN/CN]

资金持续宽松致今日IRS短端跌势明显,"长端也下来一些,没有短端多."上海一银行交易员称.

上海另一银行交易员称,目前机构对政策面的预期相对稳定,IRS是否还会续跌,还要看七天期回购的下一步走势.

中国国务院上周六召开常务会议,称要继续采取有力措施稳定物价总水平,但同时也重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1184592]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.5520/3.6980 3.4142/3.5008 3.4417/3.5333 3.5200/3.6083 3.5020/3.7620

周二 3.6617/3.7817 3.4836/3.5736 3.4986/3.5843 3.5686/3.6614 3.5400/3.8217

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变动 -0.1097/-0.0837 -0.0694/-0.0728 -0.0569/-0.0510 -0.0486/-0.0531 -0.0380/-0.0597

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)