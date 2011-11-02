〔中国债市〕短端引领人民币利率互换续跌,受资金宽松支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月2日电---中国人民币利率互换(IRS)周三延续跌势,因受市场流动性持续宽松支撑.其中一至两年左右短期品种降约6-9个基点(bp),跌幅领先.
银行间市场周三回购利率CNREPO=CFXS继续下探,其中七天期品种CN7DRP=CFXS加权利率跌近70个基点(bp)至3.71%附近.[CN/CN]
资金持续宽松致今日IRS短端跌势明显,"长端也下来一些,没有短端多."上海一银行交易员称.
上海另一银行交易员称,目前机构对政策面的预期相对稳定,IRS是否还会续跌,还要看七天期回购的下一步走势.
中国国务院上周六召开常务会议,称要继续采取有力措施稳定物价总水平,但同时也重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1184592]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.5520/3.6980 3.4142/3.5008 3.4417/3.5333 3.5200/3.6083 3.5020/3.7620
周二 3.6617/3.7817 3.4836/3.5736 3.4986/3.5843 3.5686/3.6614 3.5400/3.8217
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变动 -0.1097/-0.0837 -0.0694/-0.0728 -0.0569/-0.0510 -0.0486/-0.0531 -0.0380/-0.0597
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。