〔路透基点〕中国如家酒店2.5亿美元收购贷款又获一承贷支持--RLPC

路透香港11月2日电---据汤森路透旗下基点引述知情人士报导,中国经济型酒店运营商--如家酒店HMIN.O的2.5亿美元四年期收购融资在银团组建阶段,获得第二家银行的承贷支持.

中华开发工业银行 (China Development Industrial Bank)承贷2,500万美元,担任主办行.这使得该案迄今的总承贷额达到4,500万美元.稍早第一海湾银行(First Gulf Bank)承诺贷款2,000万美元.

该项融资于10月末启动,还有另外约10家银行正在审批该案.该贷款的原始额度分配行是瑞士信贷银行和摩根大通,另有六家银行已经加盟.

法国巴黎银行、中国信托商业银行、法国东方汇理银行、中国工商银行(亚洲)、Natixis、新韩银行已经参与这起融资案,总承贷金额约1.6亿美元.除工银亚洲为主办行外,其他银行均和瑞士信贷及摩根大通一样担任委托主办行.

如先前报导,此笔贷款价格为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点,另外加上15个基点的流动性溢价,因全球市场情势已让许多银行的融资成本上升.

所有参贷银行都将取得流动性溢价,此笔贷款的平均年限为2.5年.

承贷2,000万美元的主办行可以取得175个基点的费用,包含流动性溢价在内的最高综合收益为较LIBOR加码460个基点.最後回应期限为11月18日.

5月末,如家宣布以现金加股票总计4.7亿美元的报价收购莫泰168.持有莫泰168国际控股59%股份的摩根士丹利和其它股东今年2月寻求出售莫泰168.

根据交易设计,如家此次收购将支付约3.05亿美元现金,同时将发行815万股普通股,发行价等于其美国存托股份(ADS)每份40.37美元.

瑞士信贷和摩根大通担任如家的财务顾问.(完)