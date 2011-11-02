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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 15:49 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元下跌,但仍高于三周低位

0538GMT---欧元兑美元EUR=跌0.3%报1.3739,高于周二触及的三周低位1.3608,但仍可能再次下探该水位,因市场对希腊全民公投及意大利收益率(殖利率)高企感到忧虑.

市场关注点转向随後的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,如果会上有进一步放宽政策的暗示,可能令美元承压.美元指数.DXY报77.093,脱离了周二高位77.676.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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