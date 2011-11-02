〔路透基点〕亚洲联合财务三年期贷款规模提高至相当于4.8亿港元--RLPC

路透香港11月2日电---据汤森路透旗下基点引述银行知情人士报导,亚洲联合财务有限公司的三年期双币贷款规模从相当于3亿港元增加60%至相当于4.80亿港元,已有五家银行参.

在该交易扩大後,A部分规模为1.70亿元人民币,B部分为2.71亿港元.这是第二笔与离岸人民币债券、亦即点心债有关的银团贷款.

瑞穗实业银行、中国信托商业银行和台湾工业银行为主办银行.瑞穗担任独家额度分配行.

加入的五家银行中,彰化银行、兆丰国际商业银行和台新银行任承办银行.

玉山银行和第一商业银行任高级经理行.

亚洲联合财务贷款的两个部分定价有异.其中港元部分较人民币部分至少溢价17%.A部分贷款含全部费用的最高综合收益在165个基点,利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码130个基点.B部分贷款含全部费用的最高综合收益在193个基点,利率为较Hibor加码153个基点.

亚洲联合财务是新鸿基旗下企业.

周一时已举行签约.

亚洲联合财务计划将贷款收益用作一般运营资本.该公司在深圳拥有一家小型贷款合资公司.

过去两年来,亚洲联合财务在香港贷款市场频频露脸.5月时其从11家银行获得9.30亿三年期贷款.该交易贷款含全部费用的最高综合收益在150个基点,利率为较Hibor加码130个基点,由瑞穗和台币富邦银行主办.(完)