〔路透基点〕亚洲联合财务三年期贷款规模提高至相当于4.8亿港元--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月2日电---据汤森路透旗下基点引述银行知情人士报导,亚洲联合财务有限公司的三年期双币贷款规模从相当于3亿港元增加60%至相当于4.80亿港元,已有五家银行参.
在该交易扩大後,A部分规模为1.70亿元人民币,B部分为2.71亿港元.这是第二笔与离岸人民币债券、亦即点心债有关的银团贷款.
瑞穗实业银行、中国信托商业银行和台湾工业银行为主办银行.瑞穗担任独家额度分配行.
加入的五家银行中,彰化银行、兆丰国际商业银行和台新银行任承办银行.
玉山银行和第一商业银行任高级经理行.
亚洲联合财务贷款的两个部分定价有异.其中港元部分较人民币部分至少溢价17%.A部分贷款含全部费用的最高综合收益在165个基点,利率为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码130个基点.B部分贷款含全部费用的最高综合收益在193个基点,利率为较Hibor加码153个基点.
亚洲联合财务是新鸿基旗下企业.
周一时已举行签约.
亚洲联合财务计划将贷款收益用作一般运营资本.该公司在深圳拥有一家小型贷款合资公司.
过去两年来,亚洲联合财务在香港贷款市场频频露脸.5月时其从11家银行获得9.30亿三年期贷款.该交易贷款含全部费用的最高综合收益在150个基点,利率为较Hibor加码130个基点,由瑞穗和台币富邦银行主办.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。