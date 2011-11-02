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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 16:12 BJT

〔金属期市〕LME期铜继连跌两日後反弹,关注美联储会议

路透上海11月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜继连跌两日後周三上升,因在今日稍晚的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议之前,投资者保持警惕.

0734GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨2.3%,报每吨7,910美元,该期约前一交易日挫跌3.3%.

"LME期铜价格触底反弹,上日跌势已下滑了大多数负面消息,包括希腊的局势变化.我认为价格应会企稳,除非出现极其负面的消息,"China Futures Co分析师Yang Jun.

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