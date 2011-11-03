〔新债招标〕中国国开行五年债利率明显低于预期,宽裕资金面强势助推(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增交易员评论和更多背景)
* 国开行五年期债中标利率4.00%,远低预期
* 政策面局部松动的预期令债市火爆
* 宽裕资金面强势推低中标利率
路透上海11月3日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]五年期固息金融债中标利率远低于预期.市场人士表示,政策面局部松动的预期令债市火爆,"给力"的资金状况亦提供支持.加上中期债向来受市场追捧,推低该期债中标利率.
业内人士透露,国开行周四上午招标的五年期固息金融债,中标利率为4.00%,大幅低于4.11%的预测均值,认购倍数为2.04倍.该投标结果不但低于预期,亦显着低于9月发行的同期限国开债4.68%的中标利率.
"主要还是流动性,这两天的流动性支撑给推下来了,"北京一银行交易员表示.
他并指出,此前机构对流动性比较担忧,然而随着坊间关于货币政策放松的传言不断涌出,市场对未来流动性的预期也向好,债市需求随即增加.而央行公开市场连续两次暂停正回购操作,恢复净投放格局,亦支撑流动性表现.
中国人民银行稍早招标发行的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第10周持平于3.1618%,周二则发行了100亿元一年期央票,全周并未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放960亿元.[CN/MMTCN]
此外,上述交易员认为,机构此前的配置较为谨慎,而未来两个月国开债供给频率将逐渐降低,遂都在紧抓买债时机.
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期固息政策金融债最新收益率分别报4.0781%.剩馀期限约4.7年的农发行固息债110412券最新双边报价CN110412=CFXM在4.05%/3.99%,上日尾盘为4.12%/4.05%.
中国银行间市场周四早盘回购利率CNREPO=CFXS继续下行,但跌幅渐敛.央行本周公开市场并未进行正回购操作,仅例行招标少量央票,从而向市场净投放资金,使得流动性依然呈宽松态势,回购利率还有下行空间.[CN/CN]
该期债为国开行今年第59期金融债.具体条款如下:
第59期
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招标总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 11月8日
起息日 11月8日
分销期 11月4日-11月8日
上市日 11月14日
基本承销额 有
付息频率 按年
---------------------------------------------------(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
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