〔外汇期权〕欧元/美元现汇回升,短期期权隐含波动率持坚--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦11月2日电---继昨日避险操作所致走势後的反弹/整理行情,现汇市场基本脱离低位.
欧元/美元从1.3608的底部回升至1.37区域中段,但仍远低于上周的反弹峰值1.4248.在美联储、欧洲央行、20国集团会议以及美国非农就业数据出炉前,短期期权隐含波动率持坚,因此回调幅度有限.一个月期隐含波动率从16.5%的峰值回落至16.0%(上周五曾创下回撤低点13.3%).
一个月期/delta为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)报3.7%,偏向欧元卖权,上周五为2.95%,目前跌势放缓(9月中旬曾创下4.0%的纪录高位).
一个月期英镑/美元隐含波动率从10.25%降至10.0%,但仍较上周五的近期回撤低点高0.75%.一个月期欧元/英镑隐含波动率报10.2%,昨日曾来到10.5%,周一在8.75%.
在现汇陷于窄幅区间波动的情况下,欧元/瑞郎期权隐含波动率承压,一个月期波动率本周在8.0%附近寻获支撑.
一个月期美元/瑞郎隐含波动率较同档欧元/美元隐含波动率高出1.1%.
一个月澳元/美元期权隐含波动率报18.35%,今日高位曾达到18.9%,与此同时现汇从1.0272反弹,突破1.04.一个月风险逆转指标今日追平上周创下的峰值5.5%.
一个月期美元/日圆隐含波动率从10.6%降至10.1%,但一年期波动率跌势缓慢,昨日为11.7%,今日曾达到12.0%.(完)
--编译 王洋; 审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。