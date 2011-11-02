《外汇动态》欧元/瑞郎上升,有传言称1.2140瑞郎左右有买单

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0815GMT---欧元/瑞郎EURCHF=上升0.2%至1.2171瑞郎,脱离在EBS电子交易平台触及的日内低点1.2141.
交易商引述传言称,1.2140瑞郎左右埋有买单.据称交投非常清淡.(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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