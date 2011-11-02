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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 16:23 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎上升,有传言称1.2140瑞郎左右有买单

0815GMT---欧元/瑞郎EURCHF=上升0.2%至1.2171瑞郎,脱离在EBS电子交易平台触及的日内低点1.2141.

交易商引述传言称,1.2140瑞郎左右埋有买单.据称交投非常清淡.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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