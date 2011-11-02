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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 16:26 BJT

〔新债招标〕中国华润电力投资40亿元七年中票,票面利率5.6%--路透数据

路透上海11月2日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国华润电力投资有限公司周三簿记建档的40亿元人民币

七年期中期票据,票面利率为5.6%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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华润电力投资 60 40 7 *5.6% 中信证券 AAA 11/4 11/7

工商银行

=============================================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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