〔新债招标〕中国华润电力投资40亿元七年中票,票面利率5.6%--路透数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月2日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国华润电力投资有限公司周三簿记建档的40亿元人民币
七年期中期票据,票面利率为5.6%.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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华润电力投资 60 40 7 *5.6% 中信证券 AAA 11/4 11/7
工商银行
=============================================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。