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债券 | 2011年 11月 2日 星期三 16:27 BJT

〔标题新闻〕ECB总裁德拉吉将不会参加周三举行的法国、德国及希腊领导人紧急会议--ECB发言人

注:ECB为欧洲央行英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7M20RQ]

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