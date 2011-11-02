版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 16:51 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌,因希腊公投消息余震未消

路透首尔11月2日电---韩元兑美元KRW=周三继续下跌,因希腊对欧盟救援计划进行公投的消息继续冲击金融市场,促使投资者远离风险资产.

韩元兑美元KRW=KFTC周三本地收报1,121.8,较周二收盘位1,114.0跌0.7%.

直到临近尾盘前,韩元是今日跌势最严重的亚洲货币,下跌逾1.6%,因海外资金抛出风险货币,不过出口企业结算需求令韩元获得强劲支撑,扳回部分跌幅.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐