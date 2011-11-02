〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌,因希腊公投消息余震未消

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月2日电---韩元兑美元KRW=周三继续下跌,因希腊对欧盟救援计划进行公投的消息继续冲击金融市场,促使投资者远离风险资产.
韩元兑美元KRW=KFTC周三本地收报1,121.8,较周二收盘位1,114.0跌0.7%.
直到临近尾盘前,韩元是今日跌势最严重的亚洲货币,下跌逾1.6%,因海外资金抛出风险货币,不过出口企业结算需求令韩元获得强劲支撑,扳回部分跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。