〔中国债市〕现券收益率先跌後稳,因股市午後大涨分流债市资金

路透上海11月2日电---中国银行间债市周三现券收益率早盘上涨後,午後维持平稳.因下午股市大涨,具备跨市场交易资格的机构将资金转投股市,以及尾盘的当量获利回吐,令债市良好表现受滞.

交易员指出,现券收益率早盘继续下降,10年期国债降幅约5个点(bp),而一年期AAA短期融资券降幅更是达7-8个点(bp).但是下午随股市大涨之後便表现平平.

"上午行情还一片大好,到下午大家都看股市去了,债市就没什麽动静了,"北京一银行交易员称.

针对近期关于信贷放松的传闻,上海一券商交易员认为,如管理层真的放松信贷,後续债市转好将受限.

她解释称,一方面政策转向会刺激银行放贷,从而减少债券投入资金.另一方面股市因为政策放松而上涨也会分流部分资金;再有就是本来政策不转向,年内通胀基本可控,但要放松的话可能会难说.

中国股市沪综指周三先抑後扬,震荡收高1.4%,受国内政策面宽松预期升温激励,投资者情绪回稳,大盘冲抵了隔夜海外股市大跌的负面影响.分析人士认为,短线股指走势继续向好.[.SSCN]

剩馀期限不到一个月的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.10元,对应收益率3.0582%,成交量为100.1亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1125 3.7106

上日 3.3157 4.4016

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6371/3.5701

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.1804/3.1104

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.8008/3.7338 (完)

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