〔新兴汇市〕多数亚币受希腊公投消息影响下跌,後市或维持疲势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 菲律宾披索因美元空头回补而下跌
* 坡元转升,预计兑欧元将走强
路透新加坡11月2日电---多数亚洲新兴货币周三下跌,此前对冲基金削减对此类货币的押注,因希腊意外要求进行全民公投,再度引燃对欧债危机救助协议的怀疑,投资者逃离高风险资产.
在日内稍晚进行的美联储政策会议前,部分投机客削减美元兑新兴亚币的仓位,但欧债危机忧虑重燃预计将令新兴亚币持续承压.
美联储预计今日将暂缓提出新的货币刺激政策.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。