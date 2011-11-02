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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 17:02 BJT

〔新兴汇市〕多数亚币受希腊公投消息影响下跌,後市或维持疲势

* 菲律宾披索因美元空头回补而下跌

* 坡元转升,预计兑欧元将走强

路透新加坡11月2日电---多数亚洲新兴货币周三下跌,此前对冲基金削减对此类货币的押注,因希腊意外要求进行全民公投,再度引燃对欧债危机救助协议的怀疑,投资者逃离高风险资产.

在日内稍晚进行的美联储政策会议前,部分投机客削减美元兑新兴亚币的仓位,但欧债危机忧虑重燃预计将令新兴亚币持续承压.

美联储预计今日将暂缓提出新的货币刺激政策.

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