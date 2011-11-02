《外汇动态》建议在1.3760/1.3850美元区域逢高抛出欧元

0849GMT---ING分析师建议在1.3760/1.3850美元区域逢高抛出欧元,因为希腊债务危机之故,欧元可能最终再度下探1.31.

受到回避风险情绪的影响,美元仍将有买盘支撑;建议在美元指数.DXY跌至76.60/77.00时逢低买进,料将涨至78.00上方.