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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 17:02 BJT

《外汇动态》建议在1.3760/1.3850美元区域逢高抛出欧元

0849GMT---ING分析师建议在1.3760/1.3850美元区域逢高抛出欧元,因为希腊债务危机之故,欧元可能最终再度下探1.31.

受到回避风险情绪的影响,美元仍将有买盘支撑;建议在美元指数.DXY跌至76.60/77.00时逢低买进,料将涨至78.00上方.

分析师表示,美联储(联邦储备理事会,FED)可能选择按兵不动,当经济再度衰退时才会再祭出新的量化宽松措施.(完)

--编译 沈以文;审校 龚芳

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