〔路透专访〕安泰科预计2012年中国精炼铜消费增长6.4%至785万吨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透济南11月2日电---研究机构安泰科(Antaike)资深分析师杨长华周三表示,2012年中国精炼铜消费量预计将增长6.4%,低于今年8.5%的成长率.
杨长华称,2012年精炼铜实际消费量可能升至785万吨.今年消费量预估为738万吨.
杨长华还表示,中国需求增长主要将受电力产业支撑,该行业是中国最大的铜用户.
"我们对于其他行业不会太乐观,"杨长华在中国山东一业界会议场边对路透记者表示.
他表示,欧元区债务问题将打压中国电子产品出口.
杨长华表示,由于进口减少和国内企业年内多数时间均消耗库存,因此今年年底前,中国精炼铜库存可能会增加约12.8万吨.
他并未给出库存预估,并表示缺乏精确的炼厂铜库存、船运数据和中国国家物资储备局的库存资料.
杨长华称,随着炼厂增加产能,中国精炼铜产量增加速度可能会高于需求,2012年可能成长9.1%至575万吨.
他说,今年精炼铜产量预计将按年增长15.1%至527万吨.
杨长华表示,新产能在2009年开始兴建,2011至2013年将是新产能完工的高峰.
他估计,2011年底前,中国炼铜产能力预计将增加60万吨,至每年407万吨,铜精炼产能将增加115万吨,至713万吨.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
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