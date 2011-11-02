〔路透专访〕安泰科预计2012年中国精炼铜消费增长6.4%至785万吨

路透济南11月2日电---研究机构安泰科(Antaike)资深分析师杨长华周三表示,2012年中国精炼铜消费量预计将增长6.4%,低于今年8.5%的成长率.

杨长华称,2012年精炼铜实际消费量可能升至785万吨.今年消费量预估为738万吨.

杨长华还表示,中国需求增长主要将受电力产业支撑,该行业是中国最大的铜用户.

"我们对于其他行业不会太乐观,"杨长华在中国山东一业界会议场边对路透记者表示.

他表示,欧元区债务问题将打压中国电子产品出口.

杨长华表示,由于进口减少和国内企业年内多数时间均消耗库存,因此今年年底前,中国精炼铜库存可能会增加约12.8万吨.

他并未给出库存预估,并表示缺乏精确的炼厂铜库存、船运数据和中国国家物资储备局的库存资料.

杨长华称,随着炼厂增加产能,中国精炼铜产量增加速度可能会高于需求,2012年可能成长9.1%至575万吨.

他说,今年精炼铜产量预计将按年增长15.1%至527万吨.

杨长华表示,新产能在2009年开始兴建,2011至2013年将是新产能完工的高峰.

他估计,2011年底前,中国炼铜产能力预计将增加60万吨,至每年407万吨,铜精炼产能将增加115万吨,至713万吨.(完)