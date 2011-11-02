《中国公开市场预测》三个月央票延续地量发行因需求有限,收益率料仍持平

* 央行明日将发行10亿元人民币三月期央票

* 一二级市场收益率倒挂,需求有限

* 收益率料仍持平

路透上海11月2日电---中国央行公开市场周四将招标发行10亿元人民币三个月期央票,延续地量水平,因收益率倒挂导致机构需求有限.而在货币政策进一步紧缩的必要性减弱之际,央行亦无需调升其中标收益率水平以加力回笼资金,预计将持稳在3.1618%.

"三个月(期)央票需求一直不是很好,主要是收益率不高."华东一银行交易员表示,"(该期限)央票指导意义不强,收益率应该会跟着一年期(央票)走,估计还是持平的."

央行上周四招标的10亿元三个月期央票,中标收益率持平于3.1618%;另外,当日未进行正回购操作.

前述交易员并进一步解释称,由于三个月央票投资吸引力有限,机构需求相对低迷,央行近期也仅是象征性的少量发行,以维持市场的连续性.考虑到本周一年期央票发行收益率亦继续持平,料明日三个月期收益率也将维持在上周水平.

央行本周二发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第10次持平于3.5840%;同时并未进行正回购操作.

中国国务院上周六召开常务会议,要继续采取有力措施稳定物价总水平,但同时也重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1184592]

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票最新收益率报3.2990%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行已经连续两周公开市场净回笼资金,上周回笼金额为190亿元;此前则连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 10

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 520

正回购到期 550

====================================(完)