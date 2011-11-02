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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 17:36 BJT

〔中港股市〕双双收高,沪综指上涨激励港股买盘

* 恒生指数上涨1.9%,结束本周连跌势头

* 沪指收高1.4%,接近一个半月高点

* 中国副财长言论提振市场

路透香港11月2日电---香港股市周三反弹,削减本周跌幅,因A股强势激发对中资股和上市交易基金的买盘.

香港两家大型券商的交易员称,周三早间的下单情况就偏向买进,但在午间休市过後沪指大涨时,才爆发出热络的买盘.

沪综指.SSEC收在近六周高点.此前中国副财长李勇称中国经济仍朝着预期的方向发展.[ID:nCN1192074]

恒生指数.HSI大幅收高1.9%,恒生国企指数.HSCE大涨2.6%.

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