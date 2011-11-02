〔中港股市〕双双收高,沪综指上涨激励港股买盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数上涨1.9%,结束本周连跌势头
* 沪指收高1.4%,接近一个半月高点
* 中国副财长言论提振市场
路透香港11月2日电---香港股市周三反弹,削减本周跌幅,因A股强势激发对中资股和上市交易基金的买盘.
香港两家大型券商的交易员称,周三早间的下单情况就偏向买进,但在午间休市过後沪指大涨时,才爆发出热络的买盘.
沪综指.SSEC收在近六周高点.此前中国副财长李勇称中国经济仍朝着预期的方向发展.[ID:nCN1192074]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。