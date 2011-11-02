版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 17:56 BJT

《外汇动态》摩根士丹利建议在欧元/美元反弹至1.3845美元时卖出

0940GMT---摩根士丹利预计欧元/美元EUR=反弹力度有限,建议在1.3845美元区域卖出,并认为未来欧元/美元将跌向1.3365美元,随後是10月初低位1.3365美元,再下方是新的周期低点1.3100美元.

摩根士丹利还预计,英镑/美元GBP=D4的反弹将止于1.6090美元水平,同时澳元/美元反弹至1.0460美元区域时有卖出机会.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐