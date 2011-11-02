〔中国债市〕10月多数机构债券托管量增加,基金增持力度最大(更新版)

(新增更多细节)

* 10月多数机构债券托管量增加

* 基金托管量增逾千亿元,增持力度最大

* 因债市火爆行情及新债供给上升

路透上海11月2日电---10月中国债市的火爆行情及新债供给明显上升,令银行间债市的主要投资者大多增持现券,其中基金公司10月末在中债登的债券托管量较上月增逾千亿元人民币,增持力度最大.

商业银行和保险机构当月债券托管量亦小幅上升,其中保险机构的托管量在此前连续三个月下滑後,首次出现回升.

中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,10月末基金公司的债券托管量(不含短期融资券和超短融)1.57万亿元,当月增加1,018.5亿元;保险机构的托管量则为2.01万亿元,当月增326亿元.

上海一基金公司投资经理表示,"今年郁闷了快一年了,终于等来一波行情,肯定不能错过啊."

欧债危机逐步升级令外部环境恶化,中国经济增长前景蒙阴,货币政策放松预期亦逐渐升温,10月债市迎来久违的涨势.中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为3.7395%,从此前逾4.1%的高位回落.

此外,10月末商业银行的债券托管量为14.12万亿(兆)元,当月增加385亿元.

数据并显示,10月发行债券4,888.2亿元(不含短期融资券和超短融),其中净发行量1,070亿元,上月则为-1,403亿元;10月末债券托管量为20.85万亿元,较上月增加1,240.9亿元.

以下为2011年10月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年10月末 当月增减

========================================

商业银行 141,196 +385

----------------------------------------

基金公司 15,689 +1,019

----------------------------------------

保险机构 20,095 +326

----------------------------------------

证券公司 1,706 +3

========================================

以下为2011年10月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2011年10月末 当年增减 当月增减

======================================================

政府债券 73,234 +6,606 +470

------------------------------------------------------

央行票据 20,160 -20,749 -1,000

------------------------------------------------------

政策性金融债 64,309 +12,706 +348

------------------------------------------------------

政府支持机构债 1,090 -- --

------------------------------------------------------

商业银行债 7,996 +1,901 +444

------------------------------------------------------

非银行金融机构债 567 -- --

------------------------------------------------------

企业债券 16,500 +1,989 +428

------------------------------------------------------

短期融资券 5,914 -616 -251

------------------------------------------------------

中期票据 18,484 +4,948 +798

------------------------------------------------------

集合票据 92 +37 +3

------------------------------------------------------

资产支持证券 99 -84 --

------------------------------------------------------

外国债券 40 -- --

======================================================

合计 208,485 +6,737 +1,241

以下为2011年10月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2011年10月 2010年全年

=========================================

债券发行量

其中:本币债 4,888 95,088

美元债 -- 4

-----------------------------------------

现券交割量

(银行间) 41,312 676,872

------------------------------------------

回购交割量 82,470 947,929

------------------------------------------

债券兑付量 3,819 67,387

==========================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)