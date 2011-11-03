希腊公投恐引发金融恐慌--新华社

金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月2日电---新华社周三发表评论文章称，希腊意外提出就欧盟救助计划进行全民公决，一旦结果是拒绝援助计划，金融市场会陷入恐慌，欧债危机亦可能升级。
新华社的文章未必代表中国政府的观点。但评论文章显示，坐拥巨额外储的中国对欧元区主权债务危机深感不安。欧洲国家已经呼吁中国对救助计划提供帮助。
“一旦公投，一再被勒紧裤腰带的希腊民众很可能把怨气撒在（欧盟）救助方案上，”新华社指出。
“一旦公投的结果是对欧盟说“不”，援助只能停止，希腊将出现无序违约，金融市场会陷入恐慌，欧债危机有可能全面升级，到时候受灾的恐怕不只是欧洲，”新华社称。
希腊总理帕潘德里欧（George Papandreou）周一出人意料地提出对欧盟救助希腊的计划进行公投。如果公众对紧缩计划不满，拒绝接受相关条件，则可能引发提前大选。
新华社表示，希腊公投风波凸显出欧债危机不仅是经济危机，更是政治危机。
“对于欧债危机，一个更合理的预期只能是：这将是一场迁延日久、政治和经济因素交替影响的二元慢性危机，”新华社在文章中指出。
持有3.2万亿美元外汇储备的中国政府尚未明确承诺将援助欧盟，仅一再表示对欧洲解决自身问题怀有信心。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽