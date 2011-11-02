〔德国经济〕10月失业人数意外增加,为近两年来首见

路透柏林11月2日电---周三公布的数据显示,德国10月失业人数意外上扬,为2010年初以来首次,加剧对德国这一欧洲最大经济体放缓影响的担忧.

德国联邦劳工局周三表示,德国10月经季节调整失业人口增加1万人至294.1万人,10月经季节调整失业率为7.0%,9月为6.9%[ID:nCN1191856].9月失业率为两德统一後发布该失业率数据以来的最低值.