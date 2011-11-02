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债券 | 2011年 11月 2日 星期三 17:57 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下滑,但後市料续涨

路透伦敦11月2日电---美国公债周三在欧洲市场下跌,此前连续三日的涨势暂歇,但希腊公投消息引燃对欧元区未来命运的担忧,仍对美债构成很好支撑.

在希腊政府宣布将举行全民公投後,法国和德国领导人将致力于快速推动希腊援助协议的实施.

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