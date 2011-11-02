〔中国房地产〕保障性安居工程用地已落实逾4万公顷,超额完成--国土部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月2日电---中国国土资源部公告显示,今年中央下达的保障性安居工程任务用地已经落实逾4万公顷,落实率超过100%.
新华社周二报导引述国土资源部公告称,截至10月14日,全国落实中央下达保障性安居工程建设任务用地42,614公顷,已超额完成全年任务.
中国藉由行政力量力推保障性住房建设,是房地产调控政策的重要部分.
数据显示,中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.[ID:nCN2010659](完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。