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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 18:12 BJT

《外汇动态》英镑兑美元在约1.5972的云区顶端拥有支撑

1000 GMT---英镑兑美元在一目均衡云区顶部约1.5972水准处有支撑.一旦升穿100日移动均线切入位1.6026,则将依次上看233日移动均线1.6072与200日均线1.6141,以及10月31日高位1.6167.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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