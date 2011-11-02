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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 18:16 BJT

〔亚洲橡胶〕11月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 285.4 15 287.0 49

12月 286.7 85 289.1 7

1月 288.7 163 292.4 12

2月 289.5 216 293.5 84

3月 291.8 2056 295.0 1017

4月 293.0 7127 296.0 2363

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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