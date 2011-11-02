〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,因交易商关注拉尼娜天气现象

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月2日电---马来西亚棕榈油期货周三攀升1.2%,因交易商关注可能抑制棕榈油产量的拉尼娜(反圣婴,La Nina)天气现象.
拉尼娜现象带来的大雨年底可能会与雨季重合,阻碍收割,同时支撑棕榈油期货.该期货今年迄今下降近22%.
"市场的确受天气影响.东南亚地区的降雨一直多于往常,短期内将对棕榈油市场提供支撑,"一位外国大宗商品经纪公司交易商表示.
指标1月棕榈油期货FCPOc3上升1.2%,结算价报2,958马币(林吉特)(948美元),此前曾上探2,966马币.
成交量为23,130口,低于通常的25,000口.
目前产量似乎强劲,因交易商预计马来西亚棕榈油库存将触及纪录高位,尽管10月出口数据强劲.
不过,拉尼娜所致的降雨将抑制产量,并迫使炼厂降低库存来满足常规订单.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。