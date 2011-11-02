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亚洲 | 2011年 11月 2日 星期三 19:02 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,因交易商关注拉尼娜天气现象

路透吉隆坡11月2日电---马来西亚棕榈油期货周三攀升1.2%,因交易商关注可能抑制棕榈油产量的拉尼娜(反圣婴,La Nina)天气现象.

拉尼娜现象带来的大雨年底可能会与雨季重合,阻碍收割,同时支撑棕榈油期货.该期货今年迄今下降近22%.

"市场的确受天气影响.东南亚地区的降雨一直多于往常,短期内将对棕榈油市场提供支撑,"一位外国大宗商品经纪公司交易商表示.

指标1月棕榈油期货FCPOc3上升1.2%,结算价报2,958马币(林吉特)(948美元),此前曾上探2,966马币.

成交量为23,130口,低于通常的25,000口.

目前产量似乎强劲,因交易商预计马来西亚棕榈油库存将触及纪录高位,尽管10月出口数据强劲.

不过,拉尼娜所致的降雨将抑制产量,并迫使炼厂降低库存来满足常规订单.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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