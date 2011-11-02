欧洲已公布经济指标--2011/11/2

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +0.5-@-p +0.1-@-f +0.5-@-p
德国 第二季 +0.1-@-r +1.3-@-r +2.8-u-r
法国 第二季 持平-f +0.9-f --
意大利 第二季 +0.3-f +0.1-f +0.8-f
消费者物价指数(CPI):
英国 9月 +0.6 +0.6 +5.2
德国 10月 持平-p +0.1-f 2.5-p
法国(HICP) 8月 +0.6-f -0.5-f +2.4-f
意大利(HICP) 10月 +0.9-p +2.0-f +3.8-p
生产者物价指数(PPI):
英国 9月 +0.3 持平-r +6.3
德国 9月 +0.3 -0.3 +5.5
法国 9月 +0.2 持平 +6.1
意大利 9月 +0.2 持平 +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 9月 5.0-@ 4.9-@
德国 10月 7.0-@ 6.9-@
法国 第二季 9.6-@ 9.7-@-r
意大利 9月 8.3-@ 8.0-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 王翔琼;审校 王丽鑫
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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