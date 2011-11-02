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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 19:13 BJT

〔美国数据〕10月28日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数小升0.2%

路透纽约11月2日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款申请几无变动,因购房需求改善,但再融资活动停滞.

MBA表示,10月28日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI小升0.2%.

MBA购房贷款申请小涨1.8%,而再融资指数下滑0.2%.

再融资申请占总抵押贷款活动比例降至77.1%,上周为77.3%.这是该比例连续第四周下滑.

不计入费用的30年期固息抵押贷款利率平均为4.31%,较上周下滑两个基点.

MBA称,该调查涵盖75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 田建华;审校 王丽鑫

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