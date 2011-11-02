〔美国数据〕10月28日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数小升0.2%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月2日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款申请几无变动,因购房需求改善,但再融资活动停滞.
MBA表示,10月28日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI小升0.2%.
MBA购房贷款申请小涨1.8%,而再融资指数下滑0.2%.
再融资申请占总抵押贷款活动比例降至77.1%,上周为77.3%.这是该比例连续第四周下滑.
不计入费用的30年期固息抵押贷款利率平均为4.31%,较上周下滑两个基点.
MBA称,该调查涵盖75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
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--编译 田建华;审校 王丽鑫
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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