〔国际油市〕高硫份柴油触及两年高位,因供给短缺且存在潜在需求

路透新加坡11月2日电---亚洲柴油现货价差持续攀升,周三触及两年高位,因供给短缺且存在潜在需求.

路透数据显示,含硫0.5%的指标柴油升水继续急剧攀升,涨0.10美元,至每桶0.90美元.托克(Trafigura)继续买进,从BP和壳牌石油(Shell)买入400,000桶该等级柴油.

由于中国料进入国际市场大量进口柴油,以满足国内需求,新加坡交易商看涨.

"由于期货转掉期(EFS)持续疲软,洲际交易所(ICE)柴油强势,看来东方是高硫份柴油最疲弱的地方,因此看到各等级柴油强劲买需也不意外,"新加坡一交易商称.

航煤市场仍然持稳,即期需求小幅下滑.

12月柴油裂解价差下跌0.32美元,至每桶较迪拜原油升水19.91美元.

12月航煤裂解价差下跌0.69美元,至每桶21.89美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.62 127.02 126.82 125.91 0.91 0.72

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.23 126.63 126.43 124.91 1.52 1.22

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.83 127.23 127.03 125.61 1.42 1.13

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.33 127.73 127.53 126.11 1.42 1.13

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.89 124.40 1.49 1.20

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.64 123.30 1.34 1.09 (完)