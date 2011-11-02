〔美股业绩〕时代华纳季度获利胜预估,受哈里波特系列最新电影的提振

* 经调整季度EPS增长27%至0.79美元

* 营收增长11%,受益于哈里波特电影

* 业绩超华尔街预估

路透纽约11月2日电---时代华纳(TWX.N)周三公布季度获利增长57%,优于市场的预期,受电影《哈利波特与死亡圣器》以及电视广告和有线电视费用表现强劲的推动.

时代华纳周三公布,第三季获利8.22亿美元,合每股盈馀(EPS)0.78美元,高于上年同期的5.22亿美元和0.46美元.经调整的EPS则增长27%至0.79美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前预估时代华纳季度EPS为0.76美元.

主要得益于哈里波特系列的最新一部电影,该公司季度营收增长11%至71亿美元.旗下电视部门华纳兄弟也提供助益,後者的剧集《生活大爆炸》和《好汉两个半》均表现不错.

公司执行长Jeff Bewkes表示,时代华纳应该能够超额完成2011年原定财务目标.

时代华纳的广告业务表现好于几乎所有人的预期.

其有线电视网络的广告业务收入增长9%,不过还是受到了成本上升的一些影响.(完)