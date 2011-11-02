〔国际油市〕亚洲石脑油市场偏空,受定期供给招标结果拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月2日电---亚洲石脑油市场仍然偏空,为明年的定期供给招标的成交水平低于从前.
交易商称,韩国Samsung Total Petrochemicals以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1.00美元的价格购买了公开规格石脑油,并以C&F每吨较日本报价升水1.00美元的价格买入重质石脑油.
"市场上全是利空消息,因此对于买家非常有利,"一交易商称,并表示该买家很轻易就买到了600,000吨明年1-12月的油品.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。