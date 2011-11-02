〔国际油市〕亚洲石脑油市场偏空,受定期供给招标结果拖累

路透新加坡11月2日电---亚洲石脑油市场仍然偏空,为明年的定期供给招标的成交水平低于从前.

交易商称,韩国Samsung Total Petrochemicals以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1.00美元的价格购买了公开规格石脑油,并以C&F每吨较日本报价升水1.00美元的价格买入重质石脑油.