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债券 | 2011年 11月 2日 星期三 21:17 BJT

〔欧洲金融〕向希腊发放已同意的援助款项可能性高-奥地利财长--媒体

路透维也纳11月2日电---奥地利财长对媒体表示,他认为发放已达成一致的80亿欧元(109亿美元)希腊援助款项"可能性很高",但希望听取国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)对希腊形势的看法.(完)

--编译 王洋;审校 王丽鑫

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