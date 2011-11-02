〔国际油市〕亚洲燃料油市场飙升,前两个跨月价差合约触及32个月高位

路透新加坡11月2日电---亚洲燃料油周三飙升,前两个跨月价差合约升至逾32个月高峰,因多头人气在短短一天之内将上述两合约抬高至少每吨2.00美元.

11月/12月跨月价差走阔至每吨逾14.00美元,受点价兴趣提振,实际成交价介于13.00-14.00美元之间.

伦敦交易时段12月/1月合约开始受到提振,升至每吨约9.00美元,在亚洲窗口又进一步升至每吨10.50美元的高位,成交量在高位持稳,为165,000吨.

有初步迹象显示12月市场将稍稍走弱,因预计当月有更多来自中东和印度的符合规格的船货到岸.

不过对于符合规格的船货供给来说,10月供给紧张的溢出效应继续支撑市场.

12月裂解价差收窄0.47美元,报每桶较迪拜原油贴水2.63美元.1月裂解价差走强0.39美元至每桶贴水3.36美元.

180-cst燃料油上升16.83美元至每吨687.88美元.380-cst燃料油上涨13.00美元至每吨681.63美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 687.75 688.00 687.88 671.05 16.83 2.51

现货380CST燃料油 FO380-SIN 681.50 681.75 681.63 668.63 13.00 1.94

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 696.00 698.00 697.00 679.00 18.00 2.65

380CST船用燃料油升水 14.50 16.25 15.38 10.38 5.00

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 14.00 14.25 14.13 12.75 1.38 10.78

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.60 15.00 14.80 15.63 -0.82 -5.28 (完)