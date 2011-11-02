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市场报道 | 2011年 11月 2日 星期三 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,等待希腊债务危机的进展及美联储会议

路透纽约11月2日电---美股周三开盘上涨,投资者等待希腊债务问题的进展,以及美联储的政策会议.此前两日大幅下跌.

道琼工业指数.DJI上涨153.41点或1.32%,报11,811.37点;标准普尔500指数.SPX涨17.99点或1.48%,报1,236.27点;Nasdaq综合股价指数.IXIC升33.01点或1.27%,报2,639.97点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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